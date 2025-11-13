Скидки
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Норвегия — Эстония, результат матча 13 ноября 2025 года, счет 4:1, 5-й тур отбора на чемпионат мира 2026

Норвегия разгромила Эстонию в отборе ЧМ-2026, Холанд и Сёрлот оформили дубли
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, в котором встречались сборные Норвегии и Эстонии. Команды играли на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия). Победу со счётом 4:1 праздновали хозяева поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 20:00 МСК
Норвегия
Окончен
4 : 1
Эстония
1:0 Сёрлот – 50'     2:0 Сёрлот – 52'     3:0 Холанд – 56'     4:0 Холанд – 62'     4:1 Саарма – 64'    

На 50-й минуте нападающий Александр Сёрлот вывел норвежцев вперёд. На 52-й минуте Сёрлот оформил дубль. На 56-й минуте свой первый мяч забил форвард Эрлинг Холанд. На 62-й минуте Холанд отличился ещё раз. На 64-й минуте нападающий сборной Эстонии Роби Саарма отыграл один мяч.

Норвегия занимает первое место в группе I с 21 очком после семи встреч. Эстония с четырьмя очками в восьми играх располагается на четвёртой строчке из пяти. В воскресенье, 16 ноября, норвежцы сыграют на выезде с Италией.

Календарь европейской квалификации к чемпионату мира - 2026
Таблица групп европейской квалификации к чемпионату мира - 2026
