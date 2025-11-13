Вратарь «Арсенала» Райя рассказал, чем похожи Ламин Ямаль и Макс Доумен

Вратарь лондонского «Арсенала» и сборной Испании Давид Райя рассказал о сходстве между 18-летним вингером «Барселоны» Ламином Ямалем и 15-летним крайним нападающим «пушкарей» Максом Доуменом.

«Я бы никогда не стал сравнивать двух футболистов, тем более такого уровня. Это два совершенно разных игрока. Но их сходство в том, что, выходя на поле, они получают от этого удовольствие. Они всегда играют с улыбкой, и кажется, что они выступают за школьную команду. Они выходят на поле, чтобы хорошо провести время. Понятно, что они соревнуются, чтобы помочь команде, но та естественность в их игре и на том уровне, на котором они находятся, просто невероятны.

Ему (Доумену) 15, в конце года ему исполнится 16. Он невероятен. Конечно, в раздевалке мы мало с ним общаемся, потому что правила не позволяют это и всё такое. Но то, что он делит с нами поле, — его зрелость, его готовность просто наслаждаться игрой и быть собой, соревноваться с другими футболистами, при этом всегда с улыбкой на лице, это просто невероятно. Мы следим за ним с 14 лет и очень впечатлены им и его уровнем, его игровыми качествами», — приводит слова Райи ESPN.

Напомним, Макс Доумен дебютировал в Лиге чемпионов в матче со «Славией» (3:0) в возрасте 15 лет 308 дней и стал самым молодым игроком в истории турнира.