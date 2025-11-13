Гол форварда ЦСКА Алеррандро номинирован ФИФА на премию Пушкаша

Форвард московского ЦСКА Алеррандро попал в число номинантов на премию Пушкаша, ежегодно вручаемую ФИФА за самый красивый гол года. В число претендентов бразилец попал с забитым мячом в составе «Витории» в ворота «Крузейро» (2:2) в матче 23-го тура бразильской Серии А. Встреча проходила в ночь на вторник, 20 августа 2024 года.
На 27-й минуте Алеррандро подстроился под мяч в чужой штрафной и точно пробил ударом в падении через себя. Посмотреть гол можно на YouTube-канале ФИФА.
Алеррандро перебрался в московский ЦСКА в феврале 2025 года из бразильского «Ред Булл Брагантино». За «Виторию» бразилец выступал в 2024 году на правах аренды. В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги на счету нападающего гол и две результативные передачи в 13 встречах.
