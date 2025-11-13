Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол форварда ЦСКА Алеррандро номинирован ФИФА на премию Пушкаша

Гол форварда ЦСКА Алеррандро номинирован ФИФА на премию Пушкаша
Комментарии

Форвард московского ЦСКА Алеррандро попал в число номинантов на премию Пушкаша, ежегодно вручаемую ФИФА за самый красивый гол года. В число претендентов бразилец попал с забитым мячом в составе «Витории» в ворота «Крузейро» (2:2) в матче 23-го тура бразильской Серии А. Встреча проходила в ночь на вторник, 20 августа 2024 года.

Бразилия - Серия А . 23-й тур
20 августа 2024, вторник. 02:00 МСК
Витория
Салвадор
Окончен
2 : 2
Крузейро
Белу-Оризонти
1:0 Osvaldo – 25'     2:0 Алеррандро – 29'     2:1 Диненно – 78'     2:2 Диненно – 84'    
Удаления: Neris – 38' / нет

На 27-й минуте Алеррандро подстроился под мяч в чужой штрафной и точно пробил ударом в падении через себя. Посмотреть гол можно на YouTube-канале ФИФА.

Алеррандро перебрался в московский ЦСКА в феврале 2025 года из бразильского «Ред Булл Брагантино». За «Виторию» бразилец выступал в 2024 году на правах аренды. В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги на счету нападающего гол и две результативные передачи в 13 встречах.

Материалы по теме
Форвард ЦСКА, звезда «Арсенала» и Ямаль. Все номинанты на премию Пушкаша. Видео
Форвард ЦСКА, звезда «Арсенала» и Ямаль. Все номинанты на премию Пушкаша. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android