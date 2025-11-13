У Сан-Марино есть шансы выйти на ЧМ-2026. Для этого команде надо проиграть Румынии

Сборная Сан-Марино сохраняет возможность выйти на чемпионат мира 2026 года благодаря победе в дивизионе D Лиги наций. Команда, занимающая предпоследнее, 210-е место в рейтинге ФИФА, и последнее место в группе H отбора на ЧМ-2026 с нулём очков, может поучаствовать в турнире, если разгромно проиграет национальной команде Румынии. Встреча между ними пройдёт 18 ноября.

Сан-Марино может сыграть в стыковых встречах за выход на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике, если остальные 10 из 13 победителей групп в дивизионах C, B и A Лиги наций пройдут отбор на турнир. Для этого Северная Ирландия должна одолеть Словакию (14 ноября), а Румыния – Боснию и Герцеговину (15 ноября). Тем самым эти команды, ранее выигравшие в дивизионе C Лиги наций, поднимутся на вторые места в своих группах отбора. Если обстоятельства сложатся в пользу команды Роберто Чеволи, то она будут заинтересована разгромно уступить Румынии и обеспечить «трёхцветным» выход на ЧМ.

Стыковые матчи европейского отбора чемпионата мира по футболу запланированы на 26 и 31 марта 2026 года.