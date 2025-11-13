Сборные Армении и Азербайджана лишились шансов на попадание на ЧМ-2026
Сборные Армении и Азербайджана лишились шансов на попадание на чемпионат мира 2026 года.
Сегодня, 13 ноября, армянская национальная команда уступила Венгрии со счётом 0:1. После пяти матчей квалификации подопечные Егише Меликяна набрали три очка и занимают последнее место в квартете F.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 20:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Варга – 33'
Сборная Азербайджана проиграла Исландии со счётом 0:2. Команда заработала одно очко после пяти встреч и располагается на четвёртой строчке в квартете D.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 20:00 МСК
Азербайджан
Окончен
0 : 2
Исландия
0:1 Гудмундссон – 20' 0:2 Ингасон – 39'
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
