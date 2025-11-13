Сборные Армении и Азербайджана лишились шансов на попадание на ЧМ-2026

Сборные Армении и Азербайджана лишились шансов на попадание на чемпионат мира 2026 года.

Сегодня, 13 ноября, армянская национальная команда уступила Венгрии со счётом 0:1. После пяти матчей квалификации подопечные Егише Меликяна набрали три очка и занимают последнее место в квартете F.

Сборная Азербайджана проиграла Исландии со счётом 0:2. Команда заработала одно очко после пяти встреч и располагается на четвёртой строчке в квартете D.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

