Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборные Армении и Азербайджана лишились шансов на попадание на ЧМ-2026

Сборные Армении и Азербайджана лишились шансов на попадание на ЧМ-2026
Комментарии

Сборные Армении и Азербайджана лишились шансов на попадание на чемпионат мира 2026 года.

Сегодня, 13 ноября, армянская национальная команда уступила Венгрии со счётом 0:1. После пяти матчей квалификации подопечные Егише Меликяна набрали три очка и занимают последнее место в квартете F.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 20:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Варга – 33'    

Сборная Азербайджана проиграла Исландии со счётом 0:2. Команда заработала одно очко после пяти встреч и располагается на четвёртой строчке в квартете D.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 20:00 МСК
Азербайджан
Окончен
0 : 2
Исландия
0:1 Гудмундссон – 20'     0:2 Ингасон – 39'    

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Эдуард Сперцян высказался о своём отношении к выступлениям за сборную Армении

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android