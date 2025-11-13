Гурцкая — об увольнении Станковича: насколько я знаю, его компенсация в районе € 1,5 млн

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о возможной сумме компенсации для Деяна Станковича после его увольнения с поста главного тренера «Спартака».

«Насколько я знаю, его компенсация в районе € 1,5 млн… Они расстались благородно», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

«Спартак» объявил, что Станкович покидает пост главного тренера команды во вторник, 11 ноября.

Сербский специалист занимал указанную должность с лета 2024 года. За этот период под руководством Станковича красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

Материалы по теме Гильермо Абаскаль предположил, почему «Спартак» уволил Станковича

Как появился «Спартак»: