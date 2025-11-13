Скидки
Президент «Барселоны» сообщил о планах по воздвижению статуи Месси на «Камп Ноу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что бывший нападающий сине-гранатовых Лионель Месси заслуживает собственную статую на реконструированном стадионе «Камп Ноу».

«Лео Месси заслуживает того, чтобы на новом стадионе была установлена его статуя. Мы подготовим дизайн, поговорим с семьёй [Месси], и если они согласятся, то мы сможем приступить к этому», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Месси находился в системе каталонского клуба с 2000 по 2021 год. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны» с 672 голами в 778 матчах. Выступая за сине-гранатовых, Месси семь раз выиграл «Золотой мяч».

