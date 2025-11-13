Англия — Сербия: Букайо Сака открыл счёт на 28-й минуте

В эти минуты идёт матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречаются сборные Англии и Сербии. Команды играют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в игре открыл полузащитник англичан Букайо Сака на 28-й минуте.

Сборная Сербии занимает третье место в турнирной таблице группы К. Команда набрала 10 очков за шесть матчей. Англия находится на первой строчке, заработав 18 очков. Англичане уже обеспечили себе путёвку на турнир.