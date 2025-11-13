Франция — Украина: первый тайм отборочного матча ЧМ-2026 завершился вничью

В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречаются сборные Франции и Украины. Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой половине игры команды голов не забили.

Франция занимает первое место в группе D после четырёх туров. В активе команды 10 набранных очков. Украина располагается на второй строчке с семью очками. В заключительном туре французская сборная сыграет на выезде с Азербайджаном, а Украина примет на своём поле Исландию.