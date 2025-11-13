Гурцкая: «Спартак» не был готов к увольнению Станковича… Это провал, 100%

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака», а также высказался о назначении Вадима Романова на должность и. о. главного тренера красно-белых.

«Спартак» не был готов к увольнению… Это провал, 100% Люди, которые ищут тренера с августа месяца, не имея ни одной кандидатуры по сей день, и в итоге ставят Романова, не имеющего лицензию PRO. Не знаю, он вообще может по закону [быть главным тренером в РПЛ]? На 99%, могу ошибаться, но он не учился пока, будет подавать документы. Не знаю, как будут выходить из этой ситуации, наверняка кто-то в тренерском штабе имеет лицензию»,— сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

«Спартак» объявил об уходе сербского специалиста из клуба во вторник, 11 ноября.

