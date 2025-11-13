Соболев заступился за Абаскаля, сравнив экс-тренера «Спартака» с Деяном Станковичем

Форвард «Зенита» Александр Соболев поделился воспоминаниями об игре за «Спартак» под руководством испанского главного тренера Гильермо Абаскаля, а также высказался о недавно покинувшем московский клуб сербе Деяне Станковиче.

– Абаскаль. Первые полгода — невероятное. Не знаю [что случилось потом]. Он достаточно молодой, переподписал контракт.

— Тебя не бесило, что он как обезьяна прыгал?

— А когда Станкович это делает сейчас? Все говорят: «Вау, эмоции». Если говорить про Абаскаля, то первые полгода… Каждая тренировка, теория такая была, что он показывал слабые места команды. Выходишь на поле, и он упражнения делает так, чтобы ты произвольно воспроизводил их на слабые места этой команды. Не знаю, как он это делал.

Раньше Дуглас Сантос либо в центр уходил, либо отдавал пас и бежал, никто не может [остановить]. Ты знаешь, но он всё равно [эффективно играл]. Мы выходили на тренировку, ты хочешь или не хочешь, отдаёшь пас левому защитнику, и он бежит. Он визуализировал это упражнение так, как будет делать Дуглас. Потом в игре нормально получалось, — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024 года. Его в статусе исполняющего обязанности главного тренера сменил босниец Владимир Слишкович. Деян Станкович проработал в «Спартаке» с июля 2024 года по ноябрь 2025-го.