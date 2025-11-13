Кукурелья готов побриться налысо, если сборная Испании выиграет чемпионат мира

Защитник «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья ответил на вопрос, что он готов сделать с волосами в случае победы своей национальной команды на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

– После того как вы окрасили волосы в красный цвет (после победы Испании на Евро-2024. – Прим. «Чемпионата»), что бы вы сделали с волосами, если бы выиграли чемпионат мира?

– Вау, это хороший вопрос. Мы можем выиграть что угодно, но я бы не стал говорить об этом слишком громко, потому что этого может и не случиться. Красная краска принесла мне удачу. Я бы сменил цвет, но, возможно, подстригся бы. Скажем так, побрился бы налысо, – приводит слова Кукурельи Sport.es.

На ЧМ-2026 примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.