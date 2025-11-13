Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кукурелья готов побриться налысо, если сборная Испании выиграет чемпионат мира

Кукурелья готов побриться налысо, если сборная Испании выиграет чемпионат мира
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья ответил на вопрос, что он готов сделать с волосами в случае победы своей национальной команды на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

– После того как вы окрасили волосы в красный цвет (после победы Испании на Евро-2024. – Прим. «Чемпионата»), что бы вы сделали с волосами, если бы выиграли чемпионат мира?
– Вау, это хороший вопрос. Мы можем выиграть что угодно, но я бы не стал говорить об этом слишком громко, потому что этого может и не случиться. Красная краска принесла мне удачу. Я бы сменил цвет, но, возможно, подстригся бы. Скажем так, побрился бы налысо, – приводит слова Кукурельи Sport.es.

На ЧМ-2026 примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

Материалы по теме
Испания продлила беспроигрышную серию до 29 матчей и повторила рекорд команды дель Боске
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android