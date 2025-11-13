Скидки
Англия — Сербия. Прямая трансляция
«Негодяй». Экс-главу Федерации футбола Испании закидали яйцами во время презентации книги

Бывший президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес подвергся нападению во время презентации своей книги.

На соответствующей пресс-конференции неизвестный крикнул «негодяй», после чего кинул в Рубиалеса три яйца. Бывший президент RFEF бросился на обидчика, однако его остановили. Затем мужчину, бросившего в Рубиалеса яйца, вывели из зала.

Нападение на Луиса Рубиалеса во время пресс-конференции:

Напомним, летом 2023 года Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии вручения золотых медалей за победу на мировом первенстве. 10 сентября 2023 года 48-летний футбольный функционер покинул должности президента RFEF и вице-президента УЕФА.

