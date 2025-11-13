Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая: 1%, что у «Спартака» на новый сезон будет российский тренер

Гурцкая: 1%, что у «Спартака» на новый сезон будет российский тренер
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о кандидатах, которых рассматривал «Спартак» на пост главного тренера команды. Во вторник, 11 ноября, эту должность покинул сербский специалист Деян Станкович, возглавлявший красно-белых с лета 2024 года.

— Новости из клуба. Процент того, что будет российский тренер у «Спартака» на новый сезон — 1. 1%, что это будет россиянин. В шорт-листе из российских тренеров был только Федотов, но до контактов не доходило. В клубе листали список, близко был Гарсия, на полпути к началу переговоров — Риера. Демичелис? Такая кандидатура была, но с ним лично никто не переговаривал. «Спартак» отмёл кандидатуру на момент начала переговоров.

— Был ли в этом списке Игор Тудор?
— Насколько знаю, там не было ни одного выходца из Балкан, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После 15 туров нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 25 очков и на текущий момент занимает шестое место. В первой встрече 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые победили «Локомотив» со счётом 3:1. Ответная игра состоится 26 ноября.

Материалы по теме
Гурцкая: «Спартак» не был готов к увольнению Станковича… Это провал, 100%

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android