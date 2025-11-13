Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Проходимца надо гнать». Гурцкая — о спортивном директоре «Спартака»

«Проходимца надо гнать». Гурцкая — о спортивном директоре «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о будущем спортивного директора московского «Спартака» Фрэнсиса Кахигао после увольнения из клуба главного тренера Деяна Станковича. Серб покинул команду во вторник, 11 ноября.

— Почему Кахигао оставляют работать?
— Не могу понять, это утопическая ошибка. Кахигао понимает, что его практически дни сочтены, они просто тянутся. «Спартак», как обычно, тянет жвачку. Мне кажется, очевидно, почему кандидатура Ивича или любого другого тренера, предложенная другим человеком, кроме него, он их зарубит. Потому что это будет не его тренер. Это инстинкт самосохранения. Потому что, если придёт тренер не от него и если даст результат, всё поймут, что проходимца надо гнать. Он сейчас зациклил на себе все потоки, капризничает, пытается привезти тренера самостоятельно,— сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Фрэнсис Кахигао работает в «Спартаке» с января 2025 года. Ранее сообщалось, что красно-белые заинтересованы в приглашении в команду бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича, но Кахигао саботирует переговоры со специалистом.

Материалы по теме
Почему «Спартак» убрал Станковича сейчас? Кем хотели заменить? И что дальше? Наши инсайды
Эксклюзив
Почему «Спартак» убрал Станковича сейчас? Кем хотели заменить? И что дальше? Наши инсайды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android