Англия — Сербия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Гурцкая отреагировал на слухи о возможном увольнении Карпина из «Динамо» в ноябре
Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал информацию, что главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин может быть уволен с занимаемой должности во время ноябрьской паузы на матчи сборных.

«Это всё слова Степашина (Сергей Степашин — член совета директоров московского «Динамо». — Прим. «Чемпионата»), его стороны, которая очень недовольна всем происходящим. Я вижу, что это его слова. Его окружение, не Гафина. Его ложа до прихода Карпина лоббировала переход Черчесова, была против Карпина. Сейчас у них появился голос, подавать, что приход Карпина в «Динамо» было гигантской ошибкой. Ещё больше он усугубил на этой неделе, сказав, что «Динамо» – как дорогая подработка. Грубо говоря, если у него было 20% противников, сейчас стало 40%», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжит возглавлять российскую национальную команду.

После 15 туров Мир РПЛ бело-голубые занимают 10-е место.

