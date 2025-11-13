Скидки
«Не вижу, чтобы хоть один футболист стал играть лучше». Гурцкая — о московском «Динамо»

«Не вижу, чтобы хоть один футболист стал играть лучше». Гурцкая — о московском «Динамо»
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о выступлении московского «Динамо» в нынешнем сезоне, подчеркнув влияние главного тренера бело-голубых Валерия Карпина.

«Не вижу, чтобы хоть один футболист «Динамо» стал играть лучше. Это проблемная ситуация, не знаю, может, по его [Карпина] мнению, у них было много жира, ели много сладкого или мяса, не знаю. Команда «Динамо» выглядит нестабильно и лучше не будет»,— сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Бело-голубые под руководством Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков после 15 туров.

