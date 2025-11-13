Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» нацелился на нападающего дортмундской «Боруссии» — Плеттенберг

«Манчестер Юнайтед» нацелился на нападающего дортмундской «Боруссии» — Плеттенберг
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» запросил информацию о крайнем нападающем дортмундской «Боруссии» Кариме Адейеми, которую предоставил футбольный агент Жорже Мендеш. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «шмели» настаивают на продлении контракта с 23-летним вингером, однако на текущий момент соответствующее соглашение не достигнуто. Адейеми и Мендеш хотят, чтобы в новый трудовой договор был включён пункт об отступных.

В нынешнем сезоне немец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
«МЮ» может вернуть Мактоминея в клуб, им придётся заплатить не менее € 50 млн — CO

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android