«Манчестер Юнайтед» нацелился на нападающего дортмундской «Боруссии» — Плеттенберг

«Манчестер Юнайтед» запросил информацию о крайнем нападающем дортмундской «Боруссии» Кариме Адейеми, которую предоставил футбольный агент Жорже Мендеш. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «шмели» настаивают на продлении контракта с 23-летним вингером, однако на текущий момент соответствующее соглашение не достигнуто. Адейеми и Мендеш хотят, чтобы в новый трудовой договор был включён пункт об отступных.

В нынешнем сезоне немец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

