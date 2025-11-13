Холанд догнал Мбаппе по голам за сборную, сыграв в два раза меньше матчей
После дубля в ворота сборной Эстонии в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года (4:1) нападающий Эрлинг Холанд достиг показателя в 53 забитых мяча за норвежскую национальную команду.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 20:00 МСК
Норвегия
Окончен
4 : 1
Эстония
1:0 Сёрлот – 50' 2:0 Сёрлот – 52' 3:0 Холанд – 56' 4:0 Холанд – 62' 4:1 Саарма – 64'
25-летний форвард сравнялся с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе, также поразившим ворота соперников 53 раза. Однако Холанд забил указанное количество голов в 47 встречах, а Мбаппе — в 93.
Норвежский нападающий отметился забитыми мячами на 56-й и 62-й минутах встречи с Эстонией. В квалификации к чемпионату мира 2026 года Холанд отметился 14 голами в семи матчах. Также он сделал три результативные передачи.
Лучший бомбардир в мировом футболе:
