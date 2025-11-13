Скидки
Англия — Сербия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Матч-центр:
Холанд догнал Мбаппе по голам за сборную, сыграв в два раза меньше матчей

Комментарии

После дубля в ворота сборной Эстонии в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года (4:1) нападающий Эрлинг Холанд достиг показателя в 53 забитых мяча за норвежскую национальную команду.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 20:00 МСК
Норвегия
Окончен
4 : 1
Эстония
1:0 Сёрлот – 50'     2:0 Сёрлот – 52'     3:0 Холанд – 56'     4:0 Холанд – 62'     4:1 Саарма – 64'    

25-летний форвард сравнялся с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе, также поразившим ворота соперников 53 раза. Однако Холанд забил указанное количество голов в 47 встречах, а Мбаппе — в 93.

Норвежский нападающий отметился забитыми мячами на 56-й и 62-й минутах встречи с Эстонией. В квалификации к чемпионату мира 2026 года Холанд отметился 14 голами в семи матчах. Также он сделал три результативные передачи.

