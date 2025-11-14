Скидки
Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о нападении на него болельщиков «Спартака»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал эпизод с нападением на него болельщиков московского «Спартака» после очного матча команд в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (2:2). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

— Правда, что ты без охраны после матча пошёл и болельщики «Спартака» совали тебе деньги?
— Надо было взять (смеётся). Рублей 500, я тупанул, хайпанул. Я там был не один, были мои друзья, они болеют за «Спартак», человек шесть. Я с ними шёл. Там пьяные кричали, ничего такого не было, — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

Александр Соболев перебрался из «Спартака» в «Зенит» в конце августа 2024 года. За красно-белых нападающий выступал с января 2020-го.

