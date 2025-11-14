Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 13 ноября, календарь, таблица

Сегодня, 13 ноября, состоялись восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 13 ноября:

Армения – Венгрия – 0:1;

Азербайджан – Исландия – 0:2;

Норвегия – Эстония – 4:1;

Молдавия – Италия – 0:2;

Англия – Сербия – 2:0;

Андорра – Албания – 0:1;

Ирландия – Португалия – 2:0;

Франция – Украина – 4:0.

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 латиноамериканская команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).