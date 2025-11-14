Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 13 ноября, календарь, таблица

Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 13 ноября, календарь, таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 ноября, состоялись восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 13 ноября:

Армения – Венгрия – 0:1;
Азербайджан – Исландия – 0:2;
Норвегия – Эстония – 4:1;
Молдавия – Италия – 0:2;
Англия – Сербия – 2:0;
Андорра – Албания – 0:1;
Ирландия – Португалия – 2:0;
Франция – Украина – 4:0.

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 латиноамериканская команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Холанд идёт за «вечным» рекордом Роналду. Реально ли это и сколько понадобится времени?
Холанд идёт за «вечным» рекордом Роналду. Реально ли это и сколько понадобится времени?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android