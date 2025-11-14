Месси обратился к болельщикам после открытой тренировки сборной Аргентины в Испании

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поблагодарил болельщиков, посетивших открытую тренировку национальной команды, прошедшую на испанском стадионе «Мануэль Мартинес Валеро», где играет «Эльче». Сообщалось, что эту тренировку посетили более 20 тысяч фанатов.

«Прошло много времени с тех пор, как я был здесь в последний раз. Честно говоря, любовь, которую вы всегда проявляли ко мне, куда бы я ни приезжал, до сих пор трогает меня. Большое спасибо всем, кто пришёл, среди вас было так много аргентинцев! Всегда приятно видеть вас снова!» — написал Месси в своём аккаунте в социальной сети.

Указанная тренировка прошла в преддверии товарищеского матча сборной Аргентины с Анголой, который состоится 14 ноября.

