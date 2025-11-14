Криштиану Роналду получил прямую красную карточку на 59-й минуте матча с Ирландией

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку на 59-й минуте матча с Ирландией в квалификации к чемпионату мира 2026 года. На момент выхода новости португальская национальная команда уступает со счётом 0:2.

Изначально судья показал 40-летнему футболисту жёлтую карточку за удар локтем по спине защитника О'Ши, однако после просмотра эпизода на мониторе главный арбитр встречи удалил игрока.

После четырёх туров сборная Ирландии набрала четыре очка и занимает третье место в квартете F. Португалия заработала 10 очков и располагается на первой строчке.

