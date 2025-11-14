Криштиану Роналду получил прямую красную карточку на 59-й минуте матча с Ирландией
Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку на 59-й минуте матча с Ирландией в квалификации к чемпионату мира 2026 года. На момент выхода новости португальская национальная команда уступает со счётом 0:2.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
2-й тайм
2 : 0
Португалия
1:0 Пэрротт – 17' 2:0 Пэрротт – 45'
Удаления: нет / Роналду – 59'
Изначально судья показал 40-летнему футболисту жёлтую карточку за удар локтем по спине защитника О'Ши, однако после просмотра эпизода на мониторе главный арбитр встречи удалил игрока.
После четырёх туров сборная Ирландии набрала четыре очка и занимает третье место в квартете F. Португалия заработала 10 очков и располагается на первой строчке.
