22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду получил прямую красную карточку на 59-й минуте матча с Ирландией

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку на 59-й минуте матча с Ирландией в квалификации к чемпионату мира 2026 года. На момент выхода новости португальская национальная команда уступает со счётом 0:2.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
2-й тайм
2 : 0
Португалия
1:0 Пэрротт – 17'     2:0 Пэрротт – 45'    
Удаления: нет / Роналду – 59'

Изначально судья показал 40-летнему футболисту жёлтую карточку за удар локтем по спине защитника О'Ши, однако после просмотра эпизода на мониторе главный арбитр встречи удалил игрока.

После четырёх туров сборная Ирландии набрала четыре очка и занимает третье место в квартете F. Португалия заработала 10 очков и располагается на первой строчке.

