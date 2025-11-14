Защитник «Спартака» Олег Рябчук получил травму в матче со сборной Италии

В эти минуты идёт матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречаются сборные Молдавии и Италии. Команды играют на стадионе «Зимбру» (Кишинёв, Молдавия). Счёт в матче – 0:0. Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук получил травму и был заменён на 55-й минуте.

27-летний защитник сборной Молдавии вышел в стартовом составе на встречу с Италией, но покинул поле из-за повреждения. Всего за национальную команду Рябчук провёл шесть матчей в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. В составе красно-белых фулбек выходил на поле 13 встречах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.