Фото: реакция Роналду на прямую красную карточку в матче с Ирландией

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду иронично поднял большие пальцы вверх после того, как получил прямую красную карточку на 59-й минуте матча с Ирландией в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Изначально судья показал 40-летнему футболисту жёлтую карточку за удар локтем по спине защитника Дара О'Ши, однако после просмотра эпизода на мониторе главный арбитр встречи удалил игрока.

После четырёх туров сборная Ирландии набрала четыре очка и занимает третье место в квартете F. Португалия заработала 10 очков и располагается на первой строчке.

Лучший бомбардир в мировом футболе: