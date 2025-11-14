Сборная Италии на 88-й минуте вырвала победу в матче с Молдавией в отборе к ЧМ-2026

Завершился матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Молдавии и Италии. Команды играли на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 88-й минуте счёт в игре открыл защитник Джанлука Манчини. На 90+2-й минуте нападающий Франческо Эспозито укрепил преимущество итальянской национальной команды.

После семи матчей квалификации сборная Италии набрала 18 очков и занимает второе место в группе I. Молдавия заработала одно очко и располагается на пятой строчке.

