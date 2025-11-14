Скидки
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Франция — Украина, результат матча 13 ноября 2025 года, счет 4:0, 5-й тур отбора на чемпионат мира 2026

Франция разгромила Украину и досрочно вышла на ЧМ-2026, Мбаппе оформил дубль
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Франции и Украины. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Победу со счётом 4:0 одержали хозяева поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Франция
Окончен
4 : 0
Украина
1:0 Мбаппе – 55'     2:0 Олисе – 76'     3:0 Мбаппе – 83'     4:0 Экитике – 88'    

На 55-й минуте нападающий французской команды Килиан Мбаппе открыл счёт во встрече ударом с 11-метровой отметки. Тремя минутами ранее арбитр не стал назначать пенальти в ворота сборной Франции, несмотря на вмешательство VAR.

На 76-й минуте вингер Франции Майкл Олисе удвоил преимущество своей команды после ошибки защитника Ильи Забарного. На 83-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 88-й минуте вышедший на замену нападающий Уго Экитике забил четвёртый мяч.

Франция заняла первое место в группе D, набрав 13 очков в пяти играх, и досрочно квалифицировалась в финальную стадию ЧМ-2026. Украина располагается на третьей строчке с семью очками. В заключительном туре французская сборная сыграет на выезде с Азербайджаном, а Украина примет на своём поле Исландию.

Календарь европейской квалификации к чемпионату мира - 2026
Таблица групп европейской квалификации к чемпионату мира - 2026
