Франция разгромила Украину и досрочно вышла на ЧМ-2026, Мбаппе оформил дубль

Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Франции и Украины. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Победу со счётом 4:0 одержали хозяева поля.

На 55-й минуте нападающий французской команды Килиан Мбаппе открыл счёт во встрече ударом с 11-метровой отметки. Тремя минутами ранее арбитр не стал назначать пенальти в ворота сборной Франции, несмотря на вмешательство VAR.

На 76-й минуте вингер Франции Майкл Олисе удвоил преимущество своей команды после ошибки защитника Ильи Забарного. На 83-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 88-й минуте вышедший на замену нападающий Уго Экитике забил четвёртый мяч.

Франция заняла первое место в группе D, набрав 13 очков в пяти играх, и досрочно квалифицировалась в финальную стадию ЧМ-2026. Украина располагается на третьей строчке с семью очками. В заключительном туре французская сборная сыграет на выезде с Азербайджаном, а Украина примет на своём поле Исландию.