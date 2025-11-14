Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Португалия проиграла Ирландии в матче отбора к ЧМ-2026 с удалением Роналду на 59-й минуте

Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Ирландии и Португалии. Игра проходила на стадионе «Авива» в Дублине. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 17-й минуте счёт в игре открыл нападающий сборной Ирландии Трой Пэрротт. На 45-й минуте Пэрротт оформил дубль.

На 59-й минуте нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку. Изначально судья показал 40-летнему футболисту жёлтую карточку за удар локтем по спине защитника Дара О'Ши, однако после просмотра эпизода на мониторе главный арбитр встречи удалил игрока.

После пяти туров сборная Ирландии набрала семь очков и занимает третье место в квартете F. Португалия заработала 10 очков и располагается на первой строчке.

