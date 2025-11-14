Сперцян высказался после поражения сборной Армении, потерявшей шансы на участие в ЧМ-2026
Атакующий полузащитник и капитан сборной Армении Эдуард Сперцян отреагировал на поражение национальной команды в матче 5-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года с Венгрией со счётом 0:1. Подопечные Егише Меликяна потеряли шансы на участие в мировом первенстве.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 20:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Варга – 33'
«К сожалению, в этот раз не удалось добиться желаемого результата. Горжусь командой, мы на правильном пути. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, поддерживал и переживал!» — написал Сперцян в своём телеграм-канале.
После пяти матчей отборочного турнира к ЧМ-2026 сборная Армении набрали три очка и занимает последнее место в квартете F.
