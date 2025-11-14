Виталий Кафанов: Агкацев на протяжении полутора сезонов ни разу не опустил планку

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

«Когда мы Агкацева первый раз вызвали, это был аванс. В его биографии было не так много матчей, он тогда ещё не был чемпионом. Надеюсь, что тот матч тоже ему помог. Планку, которую он поднял к тому дню, держит до сих пор. На всём протяжении полутора сезонов он эту планку ни разу не опустил», — сказал Кафанов в эфире телеканала «Матч ТВ».

23-летний вратарь действующего чемпиона России «Краснодара» Станислав Агкацев в текущем сезоне провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, пропустив в них 11 мячей, восемь игр голкипер завершил всухую. За сборную России в своей карьере Агкацев сыграл три встречи (один полный и два – по одному тайму), не пропустив ни одного гола.

