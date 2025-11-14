Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Кафанов: Агкацев на протяжении полутора сезонов ни разу не опустил планку

Виталий Кафанов: Агкацев на протяжении полутора сезонов ни разу не опустил планку
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

«Когда мы Агкацева первый раз вызвали, это был аванс. В его биографии было не так много матчей, он тогда ещё не был чемпионом. Надеюсь, что тот матч тоже ему помог. Планку, которую он поднял к тому дню, держит до сих пор. На всём протяжении полутора сезонов он эту планку ни разу не опустил», — сказал Кафанов в эфире телеканала «Матч ТВ».

23-летний вратарь действующего чемпиона России «Краснодара» Станислав Агкацев в текущем сезоне провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, пропустив в них 11 мячей, восемь игр голкипер завершил всухую. За сборную России в своей карьере Агкацев сыграл три встречи (один полный и два – по одному тайму), не пропустив ни одного гола.

Видео: Эмоции фанатов «Краснодара» сразу после матча с «Динамо»:

Материалы по теме
Кафанов: Сафонов помог Доннарумме стать лучшим вратарём мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android