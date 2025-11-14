Аршавин отреагировал на включения гола Алеррандро на премию Пушкаша

Экс-нападающий сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о попадании в число номинантов на премию Пушкаша, ежегодно вручаемую ФИФА за самый красивый гол года, гола форвард московского ЦСКА Алеррандро. Посмотреть гол можно на YouTube-канале ФИФА.

«Фантастический гол. То, что я видел в его исполнении в ЦСКА… Никогда бы не поверил, что он может такой гол забить. Мне кажется, после этого мяча ЦСКА его и взял. Супер гол. Координация, удар», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Отметим, в число претендентов бразилец попал с забитым мячом в составе «Витории» в ворота «Крузейро» (2:2) в матче 23-го тура бразильской Серии А. Встреча проходила в ночь на вторник, 20 августа 2024 года.

Алеррандро перебрался в московский ЦСКА в феврале 2025 года из бразильского «Ред Булл Брагантино». За «Виторию» бразилец выступал в 2024 году на правах аренды. В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги на счету нападающего гол и две результативные передачи в 13 встречах.

