Тренер сборной Португалии объяснил удаление Криштиану Роналду в матче с Ирландией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался об удалении известного форварда и капитана португальцев Криштиану Роналду в матче 5-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Ирландией (0:2). Напомним, Роналду был удалён за нанесение удара локтем защитнику Даре О'Ши. Это первое удаление 40-летнего игрока в матчах сборной за карьеру.

«Игрок такого уровня, как Криштиану, часто входит в штрафную и сталкивается с защитниками. Полностью избежать контактов ему бывает трудно. В данном эпизоде не было умышленной грубой игры — произошёл несчастный случай. На видеозаписи выглядело хуже, чем было в реальном моменте», — приводит слова Мартинеса издание Record.

Роналду не сыграет в заключительном 6‑м туре группы F с Арменией. Встреча состоится 16 ноября в Порту. Сборная Португалии с 10 очками остаётся лидером группы, на втором месте располагается Венгрия (8), третья — Ирландия (7), четвёртая — Армения (3).

