Кафанов высказался о форме Сафонова на фоне 25 матчей подряд вне основы «ПСЖ»

Кафанов высказался о форме Сафонова на фоне 25 матчей подряд вне основы «ПСЖ»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова. Ранее стало известно, что россиянин 25 матчей подряд на клубном уровне оставался в запасе.

«Когда вратарь тренируется с хорошим настроением и концентрацией, тренировочный процесс может заменить игровую практику. Матвей тренируется с сильными футболистами в «ПСЖ». Его заставляют принимать решения быстро. Это большой плюс. Он приезжает в хорошей форме. За всё время после перехода в парижский клуб мы видели его всё сильнее и сильнее в тренировочном процессе. Он ментально очень сильный. Сафонов — талантливый вратарь», — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».

Сафонов не сыграл ни одной встречи за парижский клуб в нынешнем сезоне. Ранее в прессе появлялась информация о возможном переходе голкипера в другую команду в зимнее трансферное окно.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

