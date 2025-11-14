Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер вратарей сборной России разобрал пропущенный гол Матвея Сафонова в игре с Перу

Тренер вратарей сборной России разобрал пропущенный гол Матвея Сафонова в игре с Перу
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил действия голкипера национальной команды Матвея Сафонова в эпизоде с пропущенным голом от нападающего перуанцев Алекса Валера на 82-й минуте встречи в товарищеского матча с Перу (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«Ошибки делятся на две части: есть технический брак, он встречается очень редко, чаще всего это неправильные решения. Этот момент стоит особняком, потому что там не было ни того, ни другого. Трудно предсказать, в какой момент у тебя опорная нога поедет. Центр тяжести тоже смещается. Это случилось в тот момент, когда Сафонов должен был толкаться за мячом. Такие ситуации предсказать очень сложно. Я сначала пересмотрел этот эпизод. Было чётко видно, что Сафонов начал готовиться прыгать и нога пошла назад. Сказал Матвею, что он толкнулся с опозданием и не так сильно, как мог бы», — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. Матвей участия в матче не примет, так как отправится в Париж для тренировок с «ПСЖ».

Материалы по теме
Кафанов высказался о форме Сафонова на фоне 25 матчей подряд вне основы «ПСЖ»

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android