Тренер вратарей сборной России разобрал пропущенный гол Матвея Сафонова в игре с Перу

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил действия голкипера национальной команды Матвея Сафонова в эпизоде с пропущенным голом от нападающего перуанцев Алекса Валера на 82-й минуте встречи в товарищеского матча с Перу (1:1).

«Ошибки делятся на две части: есть технический брак, он встречается очень редко, чаще всего это неправильные решения. Этот момент стоит особняком, потому что там не было ни того, ни другого. Трудно предсказать, в какой момент у тебя опорная нога поедет. Центр тяжести тоже смещается. Это случилось в тот момент, когда Сафонов должен был толкаться за мячом. Такие ситуации предсказать очень сложно. Я сначала пересмотрел этот эпизод. Было чётко видно, что Сафонов начал готовиться прыгать и нога пошла назад. Сказал Матвею, что он толкнулся с опозданием и не так сильно, как мог бы», — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. Матвей участия в матче не примет, так как отправится в Париж для тренировок с «ПСЖ».

Как сборная России играет при Карпине: