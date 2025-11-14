Радимов высказался о результате матча сборной России с Перу

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями об игре национальной команды в товарищеском матче с Перу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Ничего криминального не произошло. В составе сборной Перу было много дебютантов, им нужно было что‑то доказывать. Показали характер, не сломались. В целом можно сказать, что сборная России играла неплохо. Были моменты, когда нужно было забивать мяч. Огромный минус в том, что мы не играем официальные матчи», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В другом ноябрьском контрольном матче команда Валерия Карпина сыграет с национальной командой Чили. Встреча состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

