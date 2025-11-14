Радимов высказался о результате матча сборной России с Перу
Поделиться
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями об игре национальной команды в товарищеском матче с Перу. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18' 1:1 Валера – 82'
«Ничего криминального не произошло. В составе сборной Перу было много дебютантов, им нужно было что‑то доказывать. Показали характер, не сломались. В целом можно сказать, что сборная России играла неплохо. Были моменты, когда нужно было забивать мяч. Огромный минус в том, что мы не играем официальные матчи», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
В другом ноябрьском контрольном матче команда Валерия Карпина сыграет с национальной командой Чили. Встреча состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.
Крупнейшая победа сборной России по футболу:
Комментарии
- 14 ноября 2025
-
04:45
-
04:40
-
04:23
-
04:11
-
03:58
-
03:55
-
03:50
-
03:10
-
02:50
-
02:44
-
01:22
-
00:53
-
00:43
-
00:42
-
00:40
-
00:40
-
00:39
-
00:31
-
00:24
-
00:23
-
00:20
-
00:17
-
00:08
-
00:02
-
00:00
- 13 ноября 2025
-
23:39
-
23:36
-
23:31
-
23:30
-
23:29
-
23:21
-
23:15
-
23:10
-
23:02
-
23:01