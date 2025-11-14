Мбаппе — второй после Пеле самый молодой игрок в истории футбола с 400 голами в карьере

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе забил 399-й и 400-й голы в своей профессиональной карьере за клуб и сборную. Это произошло в матче 5-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Украиной (4:0).

Таким образом, Мбаппе в 26 летнем возрасте стал вторым после легендарного Пеле самым молодым игроком истории футбола, достигшим данной отметки и всего лишь вторым игроком, сделавшим это в возрасте до 27 лет.

В активе Мбаппе 27 голов за «Монако», 62 мяча за «Реал» и 256 — в составе «ПСЖ» на клубном уровне. Также на его счету 55 мячей за национальную команду Франции.

