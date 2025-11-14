Скидки
Главная Футбол Новости

Определились 29 из 48 участников ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

Комментарии

В ночь с 13 на 14 ноября мск стал известен 29-й по счёту участник чемпионата мира — 2026, который пройдёт в странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. Им стала сборная Франции, которая разгромила на своём поле Украину (4:0) и досрочно обеспечила себе первое место в отборочной группе D УЕФА.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Франция
Окончен
4 : 0
Украина
1:0 Мбаппе – 55'     2:0 Олисе – 76'     3:0 Мбаппе – 83'     4:0 Экитике – 88'    

Полный список известных участников ЧМ-2026 теперь выглядит так: США, Канада, Мексика, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Саудовская Аравия, Англия, Сенегал, Кот-д'Ивуар и Франция.

В розыгрыше остаётся ещё 19 путёвок на мундиаль.

Комментарии
