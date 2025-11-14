Дешам отреагировал на выход Франции на ЧМ-2026 после разгрома Украины

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал разгромную победу в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Украиной (4:0).

«Можно позволить себе немного насладиться результатом. Наша основная цель — выход на чемпионат мира — выполнена. В первом тайме было сложно, но мы сделали то, что нужно было сделать и использовали первую по-настоящему серьёзную возможность. Нельзя умалять достигнутое, мы этим довольны», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Франция заняла первое место в группе D и досрочно получила путёвку на чемпионат мира‑2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике следующим летом.

