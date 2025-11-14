Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дешам отреагировал на выход Франции на ЧМ-2026 после разгрома Украины

Дешам отреагировал на выход Франции на ЧМ-2026 после разгрома Украины
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал разгромную победу в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Украиной (4:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Франция
Окончен
4 : 0
Украина
1:0 Мбаппе – 55'     2:0 Олисе – 76'     3:0 Мбаппе – 83'     4:0 Экитике – 88'    

«Можно позволить себе немного насладиться результатом. Наша основная цель — выход на чемпионат мира — выполнена. В первом тайме было сложно, но мы сделали то, что нужно было сделать и использовали первую по-настоящему серьёзную возможность. Нельзя умалять достигнутое, мы этим довольны», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Франция заняла первое место в группе D и досрочно получила путёвку на чемпионат мира‑2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике следующим летом.

Материалы по теме
Франция вышла на ЧМ, гранд Африки — пролетел, а на Италию жалко смотреть. Главное в отборе
Франция вышла на ЧМ, гранд Африки — пролетел, а на Италию жалко смотреть. Главное в отборе
Материалы по теме
Мбаппе — второй после Пеле самый молодой игрок в истории футбола с 400 голами в карьере

Рекорды чемпионатов Европы по футболу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android