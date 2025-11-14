«Он не даст результат в «Динамо». Гурцкая ответил на вопрос о ненависти к Карпину

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о своём отношении к главному тренеру сборной России и московского «Динамо» Валерию Карпину.

– Вы ненавидите Карпина?

– С чего вы взяли? У меня были очень хорошие и тёплые отношения с Валерием Георгиевичем. Потом они не испортились, мы никогда не ругались. Меня не устраивает его работа в «Динамо» как тренера, он не даст результат. Ни один игрок не стал играть лучше, все зоны проваливаются, неплохие футболисты стали выглядеть ужасно, — сказал Гурцкая в выпуске шоу «Это футбол, брат!».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин с июня 2025 года на правах совмещения возглавляет также московское «Динамо». После первого круга Мир РПЛ бело-голубые занимают 10-е место, набрав 17 очков в 15 матчах.

