Гурцкая рассказал о возможных переменах в «Динамо» при слабых результатах Карпина

Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина.

– Вам не кажется, что если в трёх матчах чемпионата будет два очка, то Карпина не спасёт даже проход «Зенита» в Кубке?

– Тогда, возможно, будет отставка всего спортивного блока. Не исключено, что «Динамо» будет заниматься не Соловьёв, который лоббировал Карпина, а другие люди, — сказал Гурцкая в выпуске шоу «Это футбол, брат!».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин с июня 2025 года на правах совмещения возглавляет также московское «Динамо». После первого круга Мир РПЛ бело-голубые занимают 10-е место, набрав 17 очков в 15 матчах.

До зимней паузы москвичам предстоит сыграть три матча в чемпионате — с махачкалинским «Динамо» дома, «Ахматом» в гостях и «Спартаком» в гостях, а также провести ответную домашнюю игру 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с «Зенитом» (первый матч — 3:1 в пользу «Динамо»).

