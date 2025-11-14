Скидки
Главная Футбол Новости

Сербия лишилась шансов попасть на ЧМ-2026, проиграв Англии, Албания сыграет в стыках

Комментарии

Сборная Сербии утратила возможность выйти на чемпионат мира — 2026 в США, Канаде и Мексике. После выездного поражения от Англии (0:2) сербы гарантированно финишируют на третьем месте в отборочной группе K.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Сербия
1:0 Сака – 28'     2:0 Эзе – 90'    

В активе сербских футболистов 10 очков в семи сыгранных матчах и одна игра в запасе. На втором месте находится обыгравшая Андорру со счётом 1:0 Албания — 14 очков в семи матчах, лидирует Англия со всеми победами и 21 очком. Пять очков после семи игр у Латвии, сборная Андорры провела все восемь встреч и набрала в них одно очко.

Таким образом, прямую путёвку на мундиаль в группе K досрочно получила Англия, а сборная Албании заняла второе место и продолжит борьбу за выход на ЧМ-2026 в стыковых матчах.

Календарь отбора УЕФА к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора УЕФА к ЧМ-2026

