Сербия лишилась шансов попасть на ЧМ-2026, проиграв Англии, Албания сыграет в стыках

Сборная Сербии утратила возможность выйти на чемпионат мира — 2026 в США, Канаде и Мексике. После выездного поражения от Англии (0:2) сербы гарантированно финишируют на третьем месте в отборочной группе K.

В активе сербских футболистов 10 очков в семи сыгранных матчах и одна игра в запасе. На втором месте находится обыгравшая Андорру со счётом 1:0 Албания — 14 очков в семи матчах, лидирует Англия со всеми победами и 21 очком. Пять очков после семи игр у Латвии, сборная Андорры провела все восемь встреч и набрала в них одно очко.

Таким образом, прямую путёвку на мундиаль в группе K досрочно получила Англия, а сборная Албании заняла второе место и продолжит борьбу за выход на ЧМ-2026 в стыковых матчах.

