Тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру Килиана Мбаппе в матче с Украиной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру нападающего Килиана Мбаппе в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Украиной (4:0).

«У Килиана все хорошо. Он снова на пике и физически, и морально. С тех пор как Мбаппе перенял капитанскую повязку, он хорошо выполняет свою работу. Он не только отличный игрок, но также умеет сплотить всех остальных. Это часть его лидерских качеств. Он слушал и учился. Сборная Франции всегда будет сильнее, если Мбаппе в составе. Он упрощает нам выполнение задач. Он сегодня все выполнил на отлично — и как игрок, и как капитан», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Франция заняла первое место в группе D и досрочно получила путёвку на чемпионат мира‑2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике следующим летом.