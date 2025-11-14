Скидки
Тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру Килиана Мбаппе в матче с Украиной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру нападающего Килиана Мбаппе в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Украиной (4:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Франция
Окончен
4 : 0
Украина
1:0 Мбаппе – 55'     2:0 Олисе – 76'     3:0 Мбаппе – 83'     4:0 Экитике – 88'    

«У Килиана все хорошо. Он снова на пике и физически, и морально. С тех пор как Мбаппе перенял капитанскую повязку, он хорошо выполняет свою работу. Он не только отличный игрок, но также умеет сплотить всех остальных. Это часть его лидерских качеств. Он слушал и учился. Сборная Франции всегда будет сильнее, если Мбаппе в составе. Он упрощает нам выполнение задач. Он сегодня все выполнил на отлично — и как игрок, и как капитан», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Франция заняла первое место в группе D и досрочно получила путёвку на чемпионат мира‑2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике следующим летом.

