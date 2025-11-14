Мбаппе прокомментировал слухи о недовольстве в «Реале» работой Хаби Алонсо

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал информацию о том, что некоторые игроки мадридского «Реала» недовольны работой главного тренера клуба Хаби Алонсо.

«Когда ты не побеждаешь в «Реале», люди многое говорят. Мы плохо сыграли в последних двух матчах и знаем это, но вернемся после перерыва с готовностью обыграть «Эльче». Мы работаем над одной целью — выиграть все титулы в этом сезоне», — приводит слова Мбаппе COPE.

Мадридский «Реал» занимает первое в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе подопечных Хаби Алонсо 31 очко в 12 матчах. Отрыв от занимающей второе место «Барселоны» три балла.