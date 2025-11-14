Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе прокомментировал слухи о недовольстве в «Реале» работой Хаби Алонсо

Мбаппе прокомментировал слухи о недовольстве в «Реале» работой Хаби Алонсо
Комментарии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал информацию о том, что некоторые игроки мадридского «Реала» недовольны работой главного тренера клуба Хаби Алонсо.

«Когда ты не побеждаешь в «Реале», люди многое говорят. Мы плохо сыграли в последних двух матчах и знаем это, но вернемся после перерыва с готовностью обыграть «Эльче». Мы работаем над одной целью — выиграть все титулы в этом сезоне», — приводит слова Мбаппе COPE.

Мадридский «Реал» занимает первое в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе подопечных Хаби Алонсо 31 очко в 12 матчах. Отрыв от занимающей второе место «Барселоны» три балла.

Материалы по теме
Тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру Килиана Мбаппе в матче с Украиной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android