Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отреагировал на победу в матче с Сербией
Поделиться
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о победе над национальной командой Сербии (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Сербия
1:0 Сака – 28' 2:0 Эзе – 90'
«Был сложный матч. Первый тайм мне очень понравился. После перерыва прессинг удавался нам уже не так хорошо. Иногда соперник выходил из глубокой обороны в контратаку. Поэтому четверке наших защитников пришлось постараться, чтобы уберечь ворота. Не все дается просто, но все хорошо», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.
Сборная Англии находится на первой строчке в группе К, имея в активе 21 очко. Англичане уже обеспечили себе путёвку на чемпионат мира-2026.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 ноября 2025
-
06:13
-
06:00
-
05:22
-
05:18
-
04:45
-
04:40
-
04:23
-
04:11
-
03:58
-
03:55
-
03:50
-
03:10
-
02:50
-
02:44
-
01:22
-
00:53
-
00:43
-
00:42
-
00:40
-
00:40
-
00:39
-
00:31
-
00:24
-
00:23
-
00:20
-
00:17
-
00:08
-
00:02
-
00:00
- 13 ноября 2025
-
23:39
-
23:36
-
23:31
-
23:30
-
23:29
-
23:21