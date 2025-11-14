Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отреагировал на победу в матче с Сербией

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о победе над национальной командой Сербии (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Был сложный матч. Первый тайм мне очень понравился. После перерыва прессинг удавался нам уже не так хорошо. Иногда соперник выходил из глубокой обороны в контратаку. Поэтому четверке наших защитников пришлось постараться, чтобы уберечь ворота. Не все дается просто, но все хорошо», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии находится на первой строчке в группе К, имея в активе 21 очко. Англичане уже обеспечили себе путёвку на чемпионат мира-2026.