Мбаппе стал первым за 34 года игроком сборной Франции, забивающим в шести матчах подряд
Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе продолжает историческую серию в составе национальной команды. Форвард оформил дубль в матче отбора ЧМ-2026 с Украиной, завершившемся победой французов со счётом 4:0, и стал первым игроком с 1991 года, сумевшим забить в шести подряд матчах за «трёхцветных». Об этом сообщает пресс-служба сборной.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Франция
Окончен
4 : 0
Украина
1:0 Мбаппе – 55' 2:0 Олисе – 76' 3:0 Мбаппе – 83' 4:0 Экитике – 88'
По данным источника, последним подобным достижением обладал Жан-Пьер Папен, отличавшийся в семи встречах кряду.
В нынешней серии Мбаппе уже забивал Испании, Германии, Украине, Исландии и Азербайджану. Всего за сборную Франции Килиан отличился 55 раз в 94 матчах.
