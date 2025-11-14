Мбаппе стал первым за 34 года игроком сборной Франции, забивающим в шести матчах подряд

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе продолжает историческую серию в составе национальной команды. Форвард оформил дубль в матче отбора ЧМ-2026 с Украиной, завершившемся победой французов со счётом 4:0, и стал первым игроком с 1991 года, сумевшим забить в шести подряд матчах за «трёхцветных». Об этом сообщает пресс-служба сборной.

По данным источника, последним подобным достижением обладал Жан-Пьер Папен, отличавшийся в семи встречах кряду.

В нынешней серии Мбаппе уже забивал Испании, Германии, Украине, Исландии и Азербайджану. Всего за сборную Франции Килиан отличился 55 раз в 94 матчах.