«То, что я услышал сегодня — это позор». Гаттузо — о кричалках болельщиков

Комментарии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо раскритиковал болельщиков национальной команды за негативные кричалки во время матча квалификации ЧМ-2026 с Молдавией (2:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Молдавия
Окончен
0 : 2
Италия
0:1 Манчини – 88'     0:2 Эспозито – 90+2'    

«То, что я услышал сегодня — это позор. Огорчает ли меня это? Да. Сейчас не время что-то говорить игрокам, потому что команда борется на поле. Я не хочу приезжать на выездную игру и слушать критику со стороны болельщиков. Мы знаем, что должны делать», — приводит слова Гаттузо Джанлука Ди Марцио.

После семи матчей квалификации сборная Италии набрала 18 очков и занимает второе место в группе I, отставание от лидирующих норвежцев составляет три балла.

