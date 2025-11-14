«То, что я услышал сегодня — это позор». Гаттузо — о кричалках болельщиков

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо раскритиковал болельщиков национальной команды за негативные кричалки во время матча квалификации ЧМ-2026 с Молдавией (2:0).

«То, что я услышал сегодня — это позор. Огорчает ли меня это? Да. Сейчас не время что-то говорить игрокам, потому что команда борется на поле. Я не хочу приезжать на выездную игру и слушать критику со стороны болельщиков. Мы знаем, что должны делать», — приводит слова Гаттузо Джанлука Ди Марцио.

После семи матчей квалификации сборная Италии набрала 18 очков и занимает второе место в группе I, отставание от лидирующих норвежцев составляет три балла.