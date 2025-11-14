Килиан Мбаппе отреагировал на достижение отметки в 400 голов

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе забил 399-й и 400-й голы в своей профессиональной карьере за клуб и сборную. Это произошло в матче 5-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Украиной (4:0).

«400 — это людей не впечатляет. Если хочешь попасть в круг тех, кто шокирует людей, нужно забить еще 400. 1000 голов Роналду? Это нереально. Но давайте стремиться к нереальному, надо попытаться. У нас только одна карьера», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Французский форвард в 26 летнем возрасте стал вторым после легендарного Пеле самым молодым игроком истории футбола, достигшим данной отметки и всего лишь вторым игроком, сделавшим это в возрасте до 27 лет.