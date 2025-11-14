Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе отреагировал на достижение отметки в 400 голов

Килиан Мбаппе отреагировал на достижение отметки в 400 голов
Комментарии

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе забил 399-й и 400-й голы в своей профессиональной карьере за клуб и сборную. Это произошло в матче 5-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Украиной (4:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Франция
Окончен
4 : 0
Украина
1:0 Мбаппе – 55'     2:0 Олисе – 76'     3:0 Мбаппе – 83'     4:0 Экитике – 88'    

«400 — это людей не впечатляет. Если хочешь попасть в круг тех, кто шокирует людей, нужно забить еще 400. 1000 голов Роналду? Это нереально. Но давайте стремиться к нереальному, надо попытаться. У нас только одна карьера», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Французский форвард в 26 летнем возрасте стал вторым после легендарного Пеле самым молодым игроком истории футбола, достигшим данной отметки и всего лишь вторым игроком, сделавшим это в возрасте до 27 лет.

Материалы по теме
Мбаппе — второй после Пеле самый молодой игрок в истории футбола с 400 голами в карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android