Франция разгромила Украину — в видеообзоре матча отбора к ЧМ-2026

Комментарии

Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Франции и Украины. Победу со счётом 4:0 одержали хозяева поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Франция
Окончен
4 : 0
Украина
1:0 Мбаппе – 55'     2:0 Олисе – 76'     3:0 Мбаппе – 83'     4:0 Экитике – 88'    

В составе победителей дублем отметился Килиан Мбаппе, Майкл Олисе и Уго Экитике забили по одному мячу.

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Франция заняла первое место в группе D, набрав 13 очков в пяти играх, и досрочно квалифицировалась в финальную стадию ЧМ-2026. Украина располагается на третьей строчке с семью очками. В заключительном туре французская сборная сыграет на выезде с Азербайджаном, а Украина примет на своём поле Исландию.

