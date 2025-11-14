Франция разгромила Украину — в видеообзоре матча отбора к ЧМ-2026
Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Франции и Украины. Победу со счётом 4:0 одержали хозяева поля.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Франция
Окончен
4 : 0
Украина
1:0 Мбаппе – 55' 2:0 Олисе – 76' 3:0 Мбаппе – 83' 4:0 Экитике – 88'
В составе победителей дублем отметился Килиан Мбаппе, Майкл Олисе и Уго Экитике забили по одному мячу.
В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Франция заняла первое место в группе D, набрав 13 очков в пяти играх, и досрочно квалифицировалась в финальную стадию ЧМ-2026. Украина располагается на третьей строчке с семью очками. В заключительном туре французская сборная сыграет на выезде с Азербайджаном, а Украина примет на своём поле Исландию.
