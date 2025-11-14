Фото: Роналду жестом показывал утереть слезы игрокам Ирландии

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду издевательским жестом призвал утереть слезы игрокам Ирландии после того, как получил жёлтую карточку на 59-й минуте матча с Ирландией (0:2) в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Фото: скриншот трансляции

Изначально судья показал 40-летнему футболисту жёлтую карточку за удар локтем по спине ирландского защитника Джона О'Ши, однако после просмотра эпизода на мониторе главный арбитр встречи удалил игрока.

После четырёх туров сборная Ирландии набрала четыре очка и занимает третье место в квартете F. Португалия заработала 10 очков и располагается на первой строчке.