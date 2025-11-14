Скидки
Финляндия — Мальта. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

14 ноября главные новости спорта, футбол, отбор к ЧМ-2026, хоккей, НХЛ, Александр Овечкин, теннис, ATP, РПЛ

Португалия проиграла с удалением Роналду, Франция вышла на ЧМ-2026. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Франции разгромила Украину и досрочно вышла на ЧМ-2026, национальная команда Португалии проиграла Ирландии в матче отбора к чемпионату мира с удалением Криштиану Роналду, гол форварда ЦСКА Алеррандро номинирован ФИФА на премию Пушкаша. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Франция разгромила Украину и досрочно вышла на ЧМ-2026, Мбаппе оформил дубль.
  2. Португалия проиграла Ирландии в матче отбора к ЧМ-2026 с удалением Роналду на 59-й минуте.
  3. Гол форварда ЦСКА Алеррандро номинирован ФИФА на премию Пушкаша.
  4. Карлос Алькарас уверенно обыграл Музетти на групповом этапе Итогового чемпионата ATP.
  5. Криштиану Роналду получил прямую красную карточку на 59-й минуте матча с Ирландией.
  6. Мбаппе — второй после Пеле самый молодой игрок в истории футбола с 400 голами в карьере.
  7. Холанд — первый футболист нынешнего сезона с 30 голами за клуб и сборную.
  8. 37 сейвов Тарасова помогли «Флориде» переиграть «Вашингтон», Овечкин не забил.
  9. Англия обыграла Сербию в матче отбора на ЧМ-2026.
  10. Де Минор вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP — 2025, одержав одну победу в группе.
