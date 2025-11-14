Португалия проиграла с удалением Роналду, Франция вышла на ЧМ-2026. Главное к утру

Сборная Франции разгромила Украину и досрочно вышла на ЧМ-2026, национальная команда Португалии проиграла Ирландии в матче отбора к чемпионату мира с удалением Криштиану Роналду, гол форварда ЦСКА Алеррандро номинирован ФИФА на премию Пушкаша. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».